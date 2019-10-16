S7 получила разрешение на полеты в Грузию

Самолеты будут летать в Кутаиси

Российская авиакомпания S7 получила допуск на полеты в грузинский город Кутаиси.

Соответствующий приказ издало федеральное агентство (Росавиация). Однако это не означает, что авиакомпания может хоть завтра выполнить рейс в Грузию. В России до сих пор действует запрет на авиасообщение с соседней страной.

Полученное S7 разрешение говорит лишь о том, что авиакомпания сможет незамедлительно приступить к выполнению полетов в случае открытия воздушного сообщения между странами.

"Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета", - объяснили ТАСС в S7.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В конце июля в стране прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой.

В МИД отметили, что Россия может снять запрет на полеты, когда в Грузии стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности наших граждан.

После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается в сотни миллионов долларов.