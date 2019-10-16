ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

S7 получила разрешение на полеты в Грузию

18:55
  • среда
  • 16 октября 2019

Самолеты будут летать в Кутаиси

Российская авиакомпания S7 получила допуск на полеты в грузинский город Кутаиси.

Грузия потеряла астрономические деньги из-за России
Песков рассказал, когда возобновится авиасообщение с Грузией

Соответствующий приказ издало федеральное агентство (Росавиация). Однако это не означает, что авиакомпания может хоть завтра выполнить рейс в Грузию. В России до сих пор действует запрет на авиасообщение с соседней страной.

Полученное S7 разрешение говорит лишь о том, что авиакомпания сможет незамедлительно приступить к выполнению полетов в случае открытия воздушного сообщения между странами.

"Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета", - объяснили ТАСС в S7.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. В конце июля в стране прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой.

В МИД отметили, что Россия может снять запрет на полеты, когда в Грузии стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности наших граждан.

После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается в сотни миллионов долларов.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры идут на посадку в самолет авиакомпании S7 Airlines
Пассажиры идут на посадку в самолет авиакомпании S7 Airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.