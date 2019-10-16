Сотрудников посольства США задержали в Северодвинске

Пребывание иностранцев в городе строго регламентировано

На железнодорожной станции Северодвинск задержали троих американцев. У иностранцев не оказалось необходимых документов для пребывания на режимной территории.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанные - сотрудники посольства США в России. Это военно-морской атташе Уитситт Уилльям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Всех подозревают в нарушении правил пребывания в России.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. СМИ пишут, что теперь американцам грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение из страны.

По информации агентства ТАСС, иностранцев сняли с поезда в Архангельской области по пути из Неноксы в Северодвинск. Инцидент произошел ещё 14 октября. Отмечается, что дипломатов сняли с поезда, а после проверки документов отпустили.

8 августа на военном полигоне в Неноксе Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое были госпитализированы. Согласно информации Минобороны, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Видео: Путин оценил последствия взрыва на полигоне под Северодвинском

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