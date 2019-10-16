ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудников посольства США задержали в Северодвинске

18:51
  • среда
  • 16 октября 2019

Пребывание иностранцев в городе строго регламентировано

На железнодорожной станции Северодвинск задержали троих американцев. У иностранцев не оказалось необходимых документов для пребывания на режимной территории.

Росгидромет объяснил повышение радиоактивного фона в Северодвинске
Путин оценил последствия взрыва на полигоне под Северодвинском

Как сообщает РЕН ТВ, задержанные  - сотрудники посольства США в России. Это военно-морской атташе Уитситт Уилльям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Всех подозревают в нарушении правил пребывания в России.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. СМИ пишут, что теперь американцам грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение из страны.

По информации агентства ТАСС, иностранцев сняли с поезда в Архангельской области по пути из Неноксы в Северодвинск. Инцидент произошел ещё 14 октября. Отмечается, что дипломатов сняли с поезда, а после проверки документов отпустили.

8 августа на военном полигоне в Неноксе Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое были госпитализированы. Согласно информации Минобороны, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Видео: Путин оценил последствия взрыва на полигоне под Северодвинском

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Посольство США в Москве
Посольство США в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.