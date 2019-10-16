Тимати показал новорожденного сына

У дочки Алисы родился братик

Возлюбленная репера Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова родила ребенка.

Мальчик появился на свет в московском роддоме 16 октября. Счастливый отец уже выложил в Instagram трогательные фотографии с наследником.

Ранее 23-летняя Решетова заявила, что ее предварительная дата родов – 13 октября и удивила подписчиков плоским животом. Впоследствии 1-ая вице-мисс Россия 2014 объяснила, что это фотография из архива.

У Тимати уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. 2-я вице-мисс России 2012 года и певец разошлись, когда девочке исполнился год. Сейчас воспитанием 5-летней красавицы занимается бабушка.