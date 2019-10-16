ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимати показал новорожденного сына

19:18
  • среда
  • 16 октября 2019

У дочки Алисы родился братик

Возлюбленная репера Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова родила ребенка.

Мальчик появился на свет в московском роддоме 16 октября. Счастливый отец уже выложил в Instagram трогательные фотографии с наследником.

Ранее 23-летняя Решетова заявила, что ее предварительная дата родов – 13 октября и удивила подписчиков плоским животом. Впоследствии 1-ая вице-мисс Россия 2014 объяснила, что это фотография из архива.  

У Тимати уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. 2-я вице-мисс России 2012 года и певец разошлись, когда девочке исполнился год. Сейчас воспитанием 5-летней красавицы занимается бабушка.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Рэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.