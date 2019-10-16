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Суд арестовал трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

19:19
  • среда
  • 16 октября 2019

Мужчин обвиняют в нападении на представителей власти на несанкционированной акции 27 июля

Суд арестовал Егора Лесных, Максима Мартинцова и Владимира Емельянова по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве.

СК показал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве
Задержан новый фигурант дела о беспорядках в Москве

Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, Лесных не признал вину, но следствие считает, что она подтверждается совокупностью доказательств.

По версии следствия, Мартинцов вместе с Лесных напали на сотрудника Росгвардии на акции и повалили его на тротуар. Емельянов, утверждают следователи, на акции 27 июля схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль.

Ранее СК установил шесть лиц, применивших насилие к представителям власти во время беспорядков в столице, и показал видео нападений на них. Также стало известно о задержании нового фигуранта дела о нападении на росгвардейцев.

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