Посольство США ответило на задержание дипломатов в Северодвинске

Американская сторона уверяет, что поездка сотрудников дипмиссии была официальной

Американские дипломаты находились в Неноксе с официальной поездкой. Об этом заявила пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

"Они должным образом уведомили о ней министерство обороны с помощью извещения о поездке", - заявила Росс (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда, который следовал из Неноксы в Северодвинск. Военно-морской атташе Уитситт Уилльям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн подозреваются в нарушении правил пребывания в России.

Предварительно, инцидент произошел ещё 14 октября. Дипломатов сняли с поезда, а после проверки документов отпустили.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.