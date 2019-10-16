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Названа мечта подозреваемого в убийстве девушки на Урале

20:33
  • среда
  • 16 октября 2019

Сожительница жутко боялась своего возлюбленного

Цыган Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, мечтал стать вором в законе.
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На его странице в социальных сетях много видео про них. На фотографиях можно заметить, что тело мужчины украшают множество наколок: три ангела на груди, крепость на животе и восьмиконечные звезды, сообщает агентство URA.RU.

У 29-летнего Михаила Федоровича была возлюбленная - 31-летняя Екатерина Меньшикова. Они познакомились, когда Михаил отбывал срок за разбойное нападение. Своих детей нет, у Федоровича есть ребенок от первого брака.

По словам знакомой, мужчина часто поднимал руку на свою сожительницу, а также имел пристрастие к алкоголю. Меньшикова сильно его боялась, однако в полицию не шла.

Третий подозреваемый 42-летний Марат Ахметвалиев родом из Таджикистана. Он работал таксистом в Челябинске. По словам его сестры, Гульнары Иксановой, мужчина пропал за четыре дня до убийства. Его близкие утверждают, что мужчина был примерным семьянином, растил троих детей.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль у перекупщиков в Челябинске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

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