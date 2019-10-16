Собянин: подстанция "Хованская" увеличит мощности электроснабжения ТиНАО в 1,5 раза

Мэр открыл крупнейшую электроподстанцию в Новой Москве

Сергей Собянин открыл крупнейшую в Новой Москве электроподстанцию "Хованская". Объект возвели за полтора года и полностью оснастили отечественным оборудованием. Эта подстанция позволит в полтора раза увеличить мощности электроснабжения на новых территориях. К ней подключат не только новостройки, но и социальные объекты. В том числе больницу, которую сейчас возводят в "Коммунарке".

700 мегавольт-ампер - такой мощности хватило бы на то, чтобы заменить 10 существующих электроподстанций старого типа. Строительство в ТиНАО новой подстанции "Хованская" заняло 1,5 года. В среду по команде мэра Москвы Сергея Собянина её запускают дистанционно с объединенного диспетчерского пункта, также расположенного на территории Новой Москвы.

Для Новой Москвы подстанция "Хованская" станет первым и самым мощным питающим центром. С её вводом проблемы с подключением новых потребителей - столь острые для Троицкого и Новомосковского административных округов - теперь останутся в прошлом. Дело в том, что нагрузка на систему электроснабжения на этих территориях непрерывно росла, а существующие подстанции уже были перегружены и закрыты для новых пользователей.

"Сегодня вводится подстанция, которая по своей мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в Новой Москве. При этом уже полностью эти мощности зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории. Очень важно, что к этой подстанции будет подключена крупнейшая в Москве клиника, которая находится в стадии строительства - завершается уже строительство первой очереди. Без этой подстанции невозможно было бы строительство метрополитена, который придёт в Троицк. Без этой подстанции невозможно комплексное развитие территорий", - указал Собянин.

Всё оборудование, которым укомплектована новая подстанция "Хованская", отечественного производства. Управляться подстанция будет с объединённого диспетчерского пункта - с московского РЭС.

"Объект надёжный, защищённый. Территориально периметр хорошо охраняется по всем необходимым требованиям для таких стратегических объектов", - заявил гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

Обеспечить качественное и надёжное электроснабжение Новомосковского округа - вот основная задача, которую должна решить подстанция "Хованская".

Сразу после запуска подстанции "Хованская" суммарная мощность подключений к ней составит уже больше ста мегаватт. А резерва мощности подстанции должно хватить на подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет.

Татьяна Сидорова, Илья Ушаков, Александр Савин. "ТВ Центр".