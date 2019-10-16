"Отлетел на 17 метров": подробности дела о сбитом "пьяном мальчике"

Найденный в крови ребенка алкоголь может помочь полицейскому избежать наказания, уверен отец погибшего

В Кировской области разбираются с ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Его сбил полицейский. Авария произошла ещё летом. Долго шло следствие и только сейчас у родителей на руках оказались результаты судмедэкспертизы, в которых указано, что в крови мальчика был алкоголь. История очень похожа на ту, что два года тому назад произошла в подмосковной Балашихе.

Село Буйское Кировской области. Отремонтированная центральная улица. На обочине - небольшой памятник, где 13 июля погиб шестилетний мальчик. Он катался на велосипеде и попал под машину. Боль утраты еще не стихла - и вот новый удар. Согласно медицинскому заключению, которое увидел отец ребёнка, его шестилетний сын в момент гибели мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В крови нашли этанол в количестве 0,51 промилле.

"Химическую экспертизу я недавно взял. Когда к новому следователю ездил, женщина у нас, она не дала бы, наверное, ознакомиться с этой экспертизой, если бы я не настоял", - рассказал отец погибшего ребенка Владимир.

Это был его единственный сын. И хотя Владимир был в разводе, а с мальчиком не жил - очень его любил и шестилетний Иван отвечал взаимностью. Когда случилась трагедия, отец был в Нижнем Новгороде. Мать - в Кирове. Ваня гостил в деревне у бабушки с дедушкой. Попал под машину, когда выезжал на дорогу. За рулем автомобиля находился полицейский, работающий в должности оперативного дежурного в поселке Нема, но находящийся в отпуске.

"Ребенок отлетел на 17 метров. Сами подумайте, какая скорость у него была", – сообщил подробности отец погибшего.

"Сразу после ДТП он прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв. Решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности может быт принято только после соответствующего решения по уголовному делу", - заявил начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Есть информация, что полицейский может оказаться невиновным, потому что избежать столкновения не мог. Виноват мальчик, выехавший на дорогу из-за большого дерева. Алкоголь в крови ребёнка - это что-то невозможное, уверен отец. Но что уж точно поможет полицейскому избежать наказания.

"Мы ждем ответа от следственных органов: как проводилась экспертиза и какие предпринимались меры по установлению причин обнаружения этанола в крови ребенка", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

А ведь буквально два года назад всю страну потряс случай в подмосковной Балашихе, где во дворе многоэтажки Ольга Алисова сбила на машине шестилетнего Лёшу Шимко. Мальчик погиб. А эксперт потом написал - в крови ребенка было 2,7 промилле. То есть он был мертвецки пьян. Потом, конечно, разобрались. Виновен был эксперт. Он просто ошибся при проведении анализов. Тогда абсурдность ситуации была понятна с самого начала. Этанол может появиться естественным путем в крови умершего человека, но не в таком количестве, уверяли вполне компетентные эксперты.

"Было установлено, что 0,5 промилле - это обычная концентрация, которая может образовываться. Но были случаи, когда авторы - и отечественные, и зарубежные - говорили, что до 1 промилле может образовываться", - прокомментировал профессор кафедры судебной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Морозов.

Напомним, в крови Ивана нашли 0,51 промилле. Раз уж такой факт установлен, учитывая прошлые, довольно грубые ошибки судмедэкспертов, расследование уголовного дела взял под личный контроль глава Следственного комитета России. Назначены дополнительные экспертизы. Проверят еще раз и действия водителя-полицейского. Виноват он все-таки в смертельном ДТП или нет.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".