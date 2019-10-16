Участника беспорядков в Москве отправили под домашний арест

Это связано с наличием у Александра Мыльникова трех несовершеннолетних детей и супруги на иждивении

Басманный суд Москвы в среду избрал меру пресечения пятерым участникам несанкционированной акции в центре столицы, прошедшей в июле этого года. Им предъявлены обвинения по статье 318-й Уголовного кодекса "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальным наказанием за это правонарушение является лишение свободы на срок до пяти лет.

Четверых подозреваемых в применении насилия против сотрудников Росгвардии Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Максима Мартинцова заключили под стражу на два месяца до 14 декабря. На этом настаивал следователь, опасаясь, что подследственные могут скрыться. Еще одного подозреваемого Александра Мыльникова на два месяца заключили под домашний арест.

"В связи с тем, что у работающего курьером Александра Мыльникова на иждивении находятся трое малолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему более мягкой меры пресечения - домашнего ареста", - прокомментировала руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Подобное заявление очевидно доказывает - следователи и суд обращают внимание на все факторы, в том числе на то, что можно засчитать в пользу подозреваемых. Однако обвинения новым фигурантам дела выдвинуты достаточно серьезные - это "Применение насилия в отношении представителя власти" во время несанкционированного митинга 27 июля. Все пятеро, в том числе и многодетный отец Александр Мыльников, вины своей не признают.

В свою очередь, Следственный комитет опубликовал фрагменты видеодоказательств, где видно кто и каким образом нападал на сотрудников Росгвардии. В распоряжении СКР есть и другие улики, а новые кадры по сути пополнили уже существующую копилку правонарушений, попавших на видео во время митингов. Полицейских пинали ногами, брызгали слезоточивым газом в лицо, бросали в них мусорные баки, бутылки и даже металлические ограждения. Несколько бойцов Росгвардии получили травмы. Теперь каждый факт пристально изучается, отсюда и появление новых фигурантов дела.

"Что касается действий Следственного комитета, я считаю, что они достаточно оперативны, в большинстве случаев объективны. В интернете достаточно много видеокадров, где молодые люди нападают на представителей Росгвардии, сбивают их с ног, валят на землю. Это, конечно, недопустимо, если посмотреть практику зарубежных стран, Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, за подобные деяния предусмотрены очень серьезные меры ответственности", - заявил правозащитник, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

Кадры из европейского Парижа отлично иллюстрируют эти слова. Резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. В США митингующих заковали в наручники и поставили на колени, а потом облили каким-то спецсредством (см. видео). В Соединенных Штатах с теми, кто нападает на полицию, не церемонятся, могут даже застрелить - и всё будет по закону.

По сравнению с этим, действия столичных полицейских на митингах в Москве вполне можно назвать либеральными. Задержания были, с улиц забрали около полутора тысяч человек, однако большинство просто отпустили, зачинщики беспорядков получили административное наказание и лишь единицы реальные сроки заключения. Подобный подход большинство россиян считает справедливым. Ведь иначе в следующий раз безнаказанные провокаторы вместо бутылок с водой могут начать раскидывать и бутылки с бензином. Тогда в июле и августе у так называемой внесистемной оппозиции была возможность выражать свою точку зрения на мирных согласованных акциях протеста, но вместо этого людей агитировали принять участие в несогласованных митингах, что само по себе - нарушение закона.

"То, что так называемые протесты носили явно провокационный характер, и эти инциденты создавались искусственным путем, иногда под влиянием извне - это медицинский факт. По понятным причинам здесь нужно подвести не только административные и судебные итоги, но необходимо проанализировать и вообще контекст того, почему эти акции были организованы, кто их заинтересован был организовать и каковы инструменты исполнителей", - сказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Например, летом в работу по агитации включилось посольство США. Русскоязычное отделение немецкого DW открыто призывало москвичей выходить на незаконный митинг. Внимание на это обратила комиссия Госдумы, которая сейчас проверяет все возможные факты иностранного вмешательства во внутреннюю политику России.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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