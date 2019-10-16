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Медведев назвал низким качество региональных дорог в России

21:47
  • среда
  • 16 октября 2019

Премьер поручил разобраться, почему многие регионы не могут освоить бюджетные средства

Власти ряда российских регионов не смогли обеспечить требуемые темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, где провел совещание по проблемам отрасли.

Премьер осмотрел экспозицию специализированной выставки, на которой представлены новейшие разработки по обеспечению безопасности движения, передает "ТВ Центр". Глава правительства призвал увеличить число контрактов на строительство дорог, основанных на принципе полного жизненного цикла. При этом подрядчик отвечает за весь период проектирования, строительства и эксплуатации трассы. На таких условиях должен заключаться каждый десятый договор на прокладку дороги. Но пока этот показатель не достигнут. Многие регионы не могут освоить бюджетные средства, выделяемые в рамках нацпроекта.

"В нескольких регионах освоено, к сожалению, менее 30% выделенных средств. Даже с учетом сезонных факторов - для российских дорог сезонный фактор имеет место - это все равно очень мало. Я уж не говорю о том, что темпы надо увеличить, но нужно разобраться с тем, почему это произошло, а следующем году этого в принципе не допускать. Сейчас такая ситуация в Приморье, на Чукотке и в Крыму", - перечислил Медведев.

По его словам, в вопросе региональных дорог очень много было не сделано, поэтому их качество очень низкое.

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