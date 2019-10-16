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"Игра в песочнице": Трамп сыронизировал о сотрудничестве России и Сирии

22:16
  • среда
  • 16 октября 2019

Президент США не видит ничего плохого в российской помощи Сирии

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны. Они заменили там курдские формирования. Это стало результатом соглашения между Дамаском и курдами, заключенного после того, как Турция на прошлой неделе начала военную операцию в приграничной зоне, а американцы спешно покинули регион. Ранее сирийские войска взяли под контроль город Манбидж. Безопасность в нем помогает обеспечивать российская военная полиция.

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Комментируя обстановку в регионе, президент США Дональд Трамп назвал нормальным, что Сирия получает помощь от России. После чего иронично добавил: "Там много песка, с которым они могут играть". Американский лидер также сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

Российский триколор и флаг Сирии - символы надежды на мир и будущее. Еще недавно Манбидж и его окрестности занимали курды, а порядок обеспечивали американские военные. Как выяснилось, они не просто ушли - попытались замести следы, уничтожив свою же военную базу на северо-востоке Алеппо. Лишившись поддержки, Манбидж покинули и курды. Только вот помимо всего прочего, они охраняли тюрьмы, где содержались боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Местные жители остались один на один с опасными преступниками. Благодаря российским военным полицейским теперь все под контролем.

Правительственная армия Башара Асада демонстрирует успехи. Впервые за пять лет военные вошли в Ракку и уже начали разворачивать там свои наблюдательные посты. Территорию, кстати, тоже контролировали курды. Теперь они ищут поддержки у официального Дамаска. Россия, безусловно, поощряет этот переговорный процесс.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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