ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба

21:44
  • среда
  • 16 октября 2019

Где же все-таки самый дорогой хлеб в России?

Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба.
Цены на черный хлеб поставили рекорд

Так, в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 8,1% и стал стоить 76,76 рубля за килограмм, а ржаной - на 9,6% то есть 51,11 рубля за килограмм.

Дешевле всего пшеничный хлеб стоит в Чечне (32,8 рубля за килограмм) и Ингушетии (31,39 рубля), а дороже всего – на Чукотке (111,31 рубля за килограмм), пишет РИА Новости.

Ранее IT-фирма "Эвотор" пришла к выводу, что самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие - в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Продажа хлеба
Продажа хлеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.