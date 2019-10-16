Где же все-таки самый дорогой хлеб в России?

Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба.

Так, в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 8,1% и стал стоить 76,76 рубля за килограмм, а ржаной - на 9,6% то есть 51,11 рубля за килограмм.

Дешевле всего пшеничный хлеб стоит в Чечне (32,8 рубля за килограмм) и Ингушетии (31,39 рубля), а дороже всего – на Чукотке (111,31 рубля за килограмм), пишет РИА Новости.

Ранее IT-фирма "Эвотор" пришла к выводу, что самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие - в Санкт-Петербурге.