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Без судебной волокиты: долги с дачников начнут списывать автоматически

08:34
  • четверг
  • 17 октября 2019

Начали действовать новые правила

Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упрощают взыскание долга с дачников перед садоводческими товариществами. 
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Раньше председателю или юристу СНТ (Садоводческое некоммерческое товарищество) приходилось обращаться в суд с иском против должника, после чего начинался судебные процесс, который мог растягиваться на месяцы. Нужно было неоднократно ходить в суд и доказывать неправоту должника. 

Теперь же достаточно направить заявление в мировой суд, получить судебный приказ и перенаправить его в банк. Финансовая организация спишет сумму долга со счета или карты дачника. 

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев сказал "Российской газете", что около 10% дачников традиционно не платят годовые взносы, сумма которых в среднем не превышает 14 тысячи рублей. Большинство же платит вовремя, а то и раньше срока, чтобы получить небольшую скидку. "Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов, и товарищество получит необходимую сумму для выполнения всех решений общего собрания", - сказал Мезенцев.

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