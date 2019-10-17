Без судебной волокиты: долги с дачников начнут списывать автоматически

Начали действовать новые правила

Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упрощают взыскание долга с дачников перед садоводческими товариществами.

Раньше председателю или юристу СНТ (Садоводческое некоммерческое товарищество) приходилось обращаться в суд с иском против должника, после чего начинался судебные процесс, который мог растягиваться на месяцы. Нужно было неоднократно ходить в суд и доказывать неправоту должника.

Теперь же достаточно направить заявление в мировой суд, получить судебный приказ и перенаправить его в банк. Финансовая организация спишет сумму долга со счета или карты дачника.

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев сказал "Российской газете", что около 10% дачников традиционно не платят годовые взносы, сумма которых в среднем не превышает 14 тысячи рублей. Большинство же платит вовремя, а то и раньше срока, чтобы получить небольшую скидку. "Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов, и товарищество получит необходимую сумму для выполнения всех решений общего собрания", - сказал Мезенцев.