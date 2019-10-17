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В пригороде Дамаска возводят новый район

08:40
  • четверг
  • 17 октября 2019

Помощь Сирии в возведении жилых кварталов оказывает Россия

В пригороде сирийской столицы началось строительство района Новый Дамаск. Через 2 года там появятся более 700 квартир, рассчитанных на 15 тысяч человек, а также вся необходимая инфраструктура, передает "ТВ Центр".

Помощь Сирии в возведении жилых кварталов для населения и возвращающихся беженцев оказывает Россия. Наша страна направила в Арабскую Республику первую партию машин в рамках большого контракта на поставку строительной техники. Это позволит компенсировать нехватку оборудования, возникшую после военных действий. Проектировщики уверяют: жилье будет комфортным и доступным. А государство обеспечит для населения льготную ипотеку.

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