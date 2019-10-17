Кто может бросить вызов Трампу

О возможных сценариях президентской гонки в США пошла речь в программе "События. 25-й час"

Насколько серьезны претензии демократов на место в Овальном кабинете? Популярны ли в американском обществе продвигаемые ими популистские идеи? И кто еще может бросить вызов Дональду Трампу?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил журналист-международник Михаил Таратута.

"Что касается претендентов на Овальный кабинет, они говорить серьезно даже не хочется, потому что хотя Америка "полевела", она не принимает все эти социалистические идеи. "Отнять и разделить" – пока в США все-таки не проходит", - отметил он.

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