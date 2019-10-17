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Тарифы ЖКХ вырастут из-за нового "налога Чубайса"

08:38
  • четверг
  • 17 октября 2019

Глава "Роснано" хочет заставить россиян снизить выбросы углекислого газа

В России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) из-за законопроекта об углеродном налоге.
Власти придумали, как заставить платить должников по ЖКХ

Как выяснила газета "Известия", глава "Роснано" Анатолий Чубайс хочет простимулировать людей, работающих в промышленности, снижать выбросы углекислого газа. Для понимания ситуации: каждый рубль углеродного сбора увеличит коммунальный тариф на 1,2 рубля.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили, что это нововведение может сказаться на тарифах ЖКХ, ускорит темпы инфляции, приведет к подорожанию транспортных услуг и металлургической продукции.

Законопроект об углеродном налоге разработали в министерстве экономического развития (МЭР), однако в Совете Федерации не поддержали инициативу ведомства и усомнились в ее эффективности.

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