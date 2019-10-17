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Сделала операцию? Помолодевшую Веру Алентову не узнали на публике

08:39
  • четверг
  • 17 октября 2019

В Сети появились новые фото знаменитой актрисы

Вера Алентова продолжает удивлять поклонников.  В Сети появились новые фото знаменитой актрисы, и она стала выглядеть гораздо моложе своих лет.

Звезду фильма "Москва слезам не верит" сфотографировали на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. Кадр тут же был размещен в Instagram.

На снимке 77-летняя актриса в стильных очках и модной шляпке. В этой молодой женщине поклонники сначала не узнали актрису.

"Это точно Алентова рядом с Меньшовым?" "Как изменилась Вера, не узнать" "Не может ей быть 77 лет! Такая красавица", - заявили поклонники актрисы, обсуждая снимок на тематических форумах.

Отметим, ранее ходили слухи, что Алентова якобы сделала пластическую операцию. Сама Вера Алентова не комментирует информацию о пластике и омолаживающих процедурах.

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