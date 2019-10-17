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Зачем Путина в ОАЭ сопровождали машины "ДПС"

08:47
  • четверг
  • 17 октября 2019

Посольство России рассказало об особом знаке внимания властей ОАЭ в адрес российского президента

СМИ выяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), взялись надписи "ДПС". Информацию предоставило российское посольство в Абу-Даби.

Там рассказали РИА Новости, что таким образом ОАЭ хотели оказать Путину дополнительный знак внимания. По поводу этой надписи с посольством никаких консультаций не было.

Ранее сообщалось, что после того, как российский лидер прибыл в президентский дворец "Каср аль-Ватан", машины ДПС сменил конный почетный караул, а в небе над кортежем самолеты эмиратских ВВС нарисовали российский триколор.

До поездки в ОАЭ Владимир Путин совершил визит в Саудовскую Аравию, где президенту также оказали теплый прием.

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