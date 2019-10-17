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"Я была в тюрьме": Наргиз сделала сенсационное заявление

09:06
  • четверг
  • 17 октября 2019

Она шокировала свою собеседницу

Певица Наргиз Закирова, которой запретили петь песни Максима Фадеева после их скандального расставания, назвала продюсерский центр MALFA тюрьмой. 
Муж-дедушка Наргиз вызвал оторопь

"Я тоже пять лет была в тюрьме", - заявила Закирова в эфире "Русского радио", когда она рассказывала о заключенном, который пытался угрозами выманить из нее деньги. Ведущая опешила от такого заявления и спросила, в какой тюрьме сидела артистка. "В MALFA", - ответила певица. 

Наргиз Закирова сказала, что в данный момент ей не хочется обсуждать конфликт с Максимом Фадеевым и его продюсерским центром. "Сейчас все наполнено позитивом, хочется творить и созидать. Я в процессе становления. Старые песни я не могу петь. Мне запретили. Добавлю, что сохраняется определенный риск, что меня не примут зрители с моей новой музыкой", - призналась 49-летняя исполнительница. 

Недавно Наргиз дала несколько концертов в российских городах, представив на суд слушателей свою новую программу. Ей запретили исполнять песни Фадеева, которые тот написал для артистки за пять лет сотрудничества, поэтому Закировой пришлось спешно сочинять новые композиции. При этом она сменила не только музыкальную программу, но и образ: певица перекрасила волосы в красный цвет и стала носить яркие наряды.

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