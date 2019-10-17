Киев уличили в создании ракеты для контроля над Черным морем

Экспансионистские планы Украины заметили даже в Китае

Китайцы заподозрили Украину в желании взять под свой контроль акваторию Черного моря.

Для этих целей Киев разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния", ее макет представило конструкторское бюро "Южное" из Днепра.

На данный момент боевые характеристики оружия держатся в секрете, однако известно, что по своим возможностям она будет сопоставима с российской противокорабельной ракетой Х-31.

Цель ракеты – ликвидировать гегемонию Черноморского флота в акватории моря, пишет китайское издание Soho.