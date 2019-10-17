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Названо самое опасное место в квартире

09:19
  • четверг
  • 17 октября 2019

Весьма неочевидное

Американские ученые нашли главный рассадник опасных бактерий в квартире.

Этим местом оказалась кухонная раковина. Часто хозяйки размораживают в ней мясо, ополаскивают сырую курицу, что приводит к распространению сальмонеллы. Кроме того, разделочные доски, губки для мытья посуды, кухонные полотенца содержат больше бактерий, чем сидение унитаза.

"В раковине больше бактерий, чем в унитазе <…> Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете", - подтвердил американский микробиолог Чарльз Герб.

Ранее в Роскачестве объяснили россиянам, почему мясо, яйца и грибы не нужно мыть перед приготовлением.

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