Сына голливудской звезды застрелили после убийства матери

Семейная ссора переросла в резню

30-летнего Кэмерона Эли, сына актера и писателя Рона Эли, застрелили полицейские. Мужчину заподозрили в убийстве матери и в попытке нападения на стражей порядка.

Вечером 15 октября полицейских вызвали из-за "семейной ссоры" в дом Рона Эли, расположенный в пригороде Санта-Барбары. На месте происшествия они обнаружили тело 62-летней Валери Эли - супруги голливудского актера. Она погибла в результате многочисленных ножевых ранений. Находился ли дома сам актер, не уточняется.

В убийстве заподозрили сына женщины, который работает охранником. Как пишет РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, при задержании Кэмерон Эли проявил агрессию и был застрелен. По факту случившегося проводится проверка.

В 1981 году Валери Эли получила титул "Мисс Флорида" на конкурсе красоты. В браке с Роном Эли у них родились две дочери и сын.

Рон Эли широко известен благодаря съемкам в фильмах "Тарзан" (1966 год) и "Док Сэвидж: Человек из бронзы" (1975 год). Кроме того, в 1994 и 1995 годах он написал два остросюжетных романа.