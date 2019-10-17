Эксперты составили список самых полезных орехов

Кладезь полезных микроэлементов

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи для рациона человека.

Это кешью, миндаль, арахис, лесные, кедровые и грецкие орехи. Их нужно употреблять один-два раза в неделю небольшими порциями – по 35 граммов, поскольку орехи являются высококалорийным продуктом, пишет РИА Новости.

Орехи - источник калия, магния, кальция, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот. Их включают в свою диету люди, больные сахарным диабетом. Кешью понижает холестерин и укрепляет иммунитет, лесной орех предотвращает онкологию, грецкие орехи укрепляют кровеносные сосуды, а арахис борется со старением. Кедровые орешки полезны ля женского здоровья, а миндаль способствует похудению и улучшению работы кишечника.

При этом сочетать орехи с выпечкой или мюсли не стоит, в противном случае они усугубят аминокислотный дисбаланс в организме. Лучше всего орехи сочетаются с молоком, мясом и десертами.

Не стоит покупать орехи с рук, лучше их приобрести в местах разрешенной торговли. Хранить орехи лучше всего в герметичной упаковке, уточнили в Роспотребнадзоре.