Баррикады на улицах и сотни пострадавших: ситуация в Каталонии накаляется

На улицах - десятки тысяч человек

Каталония в огне. Сожженные автомобили, разбитые стекла, баррикады на улицах и сотни пострадавших. Всё больше городов охватила волна беспорядков после приговора политикам, связанным с проведением референдума о независимости. От властей автономии звучат призывы к спокойствию, тем не менее, Барселона фактически превратилась в поле битвы.

Пылающие автомобили и мусорные контейнеры. Летящие камни, разбитые бутылки и облако слезоточивого газа. Противостояние многотысячной толпы манифестантов и полиции в Барселоне этой ночью напоминало боевые действия.

Самые агрессивные из протестантов - в масках. Именно они стали локомотивом уличного хаоса, включившись в прямые столкновения с полицией. Количество пострадавших с обеих сторон уже измеряется десятками. При этом в правительстве Испании пообещали навести порядок на улицах и возложили ответственность за эскалацию напряженности на каталонских политиков.

Уличные волнения, спровоцированные суровыми приговорами испанского суда организаторам референдума о независимости Каталонии в 2017 году, уже распространились и на другие регионы. Так называемый поход на Мадрид должен привлечь к этому политическому конфликту внимание всей страны.

На главной площади Мадрида Пуэрото Дель Сол многотысячный митинг, на котором все громче слышны голоса жителей испанской столицы. Многие из них признаются: из-за за чрезмерной жесткости испанской фемиды они готовы даже выступить в рядах, поддерживающих независимость Каталонии.

И пока радикалы действуют на улицах, политики пытаются как-то снизить градус напряженности. Выступая на специальной пресс-конференции этой ночью, глава Каталонии во избежание более масштабного кровопролития призвал жителей к спокойствию.

"Движение за независимость не должно быть кровопролитным. Мы всегда осуждали насилие и не должны допускать нарушений, которые сейчас происходят на улицах нашей страны", - сказал Ким Торра.

Протесты в Испании продолжаются с понедельника. В пятницу намечена общенациональная забастовка. Недовольные намерены блокировать дороги и аэропорт. Многие иностранные государства рекомендуют своим гражданам в эти дни либо не посещать Испанию, либо принимать повышенные меры безопасности.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".