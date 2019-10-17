Встреча Трампа с членами Конгресса закончилась скандалом

Президент США позволил себе оскорбления в адрес спикера палаты представителей США

Владимир Путин встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудят ситуацию в Сирии и урегулирование военного конфликта. Эту тему также подняли на закрытом заседании Совбеза ООН. Сирийские войска сейчас продвигаются на север государства, занимая всё новые города, которые в спешке, по указу Трампа, покинули американские военные. Вывод войск вызвал новую волну возмущений против главы Белого дома, а попытка объясниться с Конгрессом закончилась оскорблениями и скандалом.

Вслед за городом Манбиджем сирийские войска входят и в приграничный с Турцией Айн-эль-Араб, который многие здесь называют Кобани. До недавнего времени он контролировался курдами. Однако они пришли к соглашению с Дамаском впустить правительственную армию в населённый пункт. Причём, согласились на это под давлением Анкары, которая седьмой день ведёт военную операцию "Источник мира", передает "ТВ Центр".

Курды покинули Манбидж, оставшись без поддержки США. Американские войска покинули город буквально накануне. Впопыхах вывозили всё ценное и секретное. Уходя, военная коалиция и вовсе разбомбила оставленные ими базы. Правда, оставили курды и охраняемые ими тюрьмы с боевиками, чем всерьёз обеспокоились местные жители. Однако сейчас патрулирование перешло к российской военной полиции, которые установили контроль над ситуацией. Это во многом обрадовало Дональда Трампа, который решение Эрдогана осуждает, добавляя, что "не подписывался" воевать с Анкарой.

Дональд Трамп даже требовал от Эрдогана отказаться от введения войск в Сирию, пригрозив санкциями. Своё мнение за день до начала военной операции "Источник мира" американский президент выразил в письме турецкому лидеру. В нём он предупреждает коллегу, что не хочет разрушать экономику Турции, а самого Эрдогана призывает не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей.

Решение главы американского государства вывести из Сирии войска осудила палата представителей конгресса США. Накануне в Белом Доме во время переговоров за Овальным столом даже разгорелся горячий спор между президентом и председателем совета Нэнси Пэлоси. Дональд Трамп написал в "Твиттере", что с политиком случилась истерика и что отныне он сомневается в психическом здоровье спикера. Однако сенаторы встали на защиту коллеги и заявили, что не сдержал эмоции именно глава государства, и незаслуженно и грубо оскорбил женщину.

За ситуацией в Сирии внимательно следят и в Кремле. К действию турецких войск Россия относится с уважением, пояснил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. По его словам, это нормальная попытка Анкары обеспечить безопасность своих границ. Однако операция "Источник мира" не должна повлиять на политические процессы между двумя странами. Об этом накануне Эрдоган разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Главы государств пришли к выводу, что обсудят эти вопросы лично, причем сделают это в России. По приглашению российского лидера его турецкий коллега может приехать в Москву уже в этом месяце.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".