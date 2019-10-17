В Общественной палате предложили создать портал хороших новостей

Пилотный запуск портала возможен уже в октябре

В России появится единый информационный портал хороших новостей. Члены Общественной палаты обсудили проблему нехватки позитивной информации в отечественных средствах массовой информации, передает "ТВ Центр".

Предполагается проводить мониторинг региональных СМИ, выявлять наиболее яркие материалы с оптимистичной тематикой, а авторам лучших публикаций еженедельно выплачивать премии. Портал хороших новостей планируют запустить в пилотном режиме уже в этом месяце.