В туалете школы нашли мертвую старшеклассницу

Девочка была зарегистрирована в соцсетях под мужским именем

В одной из школ Новосибирска с утра случилась трагедия: в женском туалете школы нашли мертвой ученицу 10-го класса.

Инцидент произошел в школе №112 в Советском районе города. В туалете школьницу нашли ученики. Девочка еще была жива, когда ее увидели. Медики прибыли в школу буквально за шесть минут после вызова, но, несмотря на их усилия, попытки реанимировать ребенка не увенчались успехом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Учеников отпустили домой, уточняет "Газета.Ru". Прокуратура района собирается проверить школу, в которой училась погибшая девочка.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки", - отметили следователи.

Одноклассники рассказали, что девочка - новенькая, только в этом году перешла в школу №112, ранее она училась в кадетском корпусе. Школьница была замкнутой и тихой, ни с кем не конфликтовала.

В социальных сетях погибшая была зарегистрирована под мужским именем, фотографий своих не выкладывала. Девушка интересовалась комиксами и мультфильмами, в частности, мангой, собирала популярные в интернете мемы, была подписана на группы со странным контентом.

В статусе у нее написано "произошла смерть", а в 3:45 (по московскому времени - прим.ред.) она опубликовала лаконичную запись "Это конец".