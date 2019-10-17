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Есть опухоль или нет? Тотьмянина огласила результат анализа

10:55
  • четверг
  • 17 октября 2019

Пару дней назад ей удалили желчный пузырь

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину в ближайшие дни выпишут из больницы, где ей провели операцию по удалению желчного пузыря.
Прооперированная Тотьмянина записала видео из онкоцентра

"Она была госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, т.е. во время операции – есть опухоль или нет", - рассказали врачи НМИЦ онкологии имени Блохина.

Положительный прогноз сбылся - опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено, это значит, что онкологии у фигуристки нет.

37-летнюю фигуристку прооперировали после обнаружения опухоли в желчном пузыре. По словам фигуриста Алексея Ягудина, операция прошла не в экстренном порядке. Сейчас врачи выясняют, было ли новообразование доброкачественным.

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период".

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