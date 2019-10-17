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Шепелев нашел идеальную маму для Платона

12:11
  • четверг
  • 17 октября 2019

У женщины уже есть свой ребенок, но сына телеведущего она обожает

Стали известны подробности личной жизни Дмитрия Шепелева. По данным СМИ, телеведущий нашел идеальную маму для своего сына Платона, которого родила Жанна Фриске за два года до своей смерти.
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

Как пишет "Телепрограмма", Шепелев уже около года якобы живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой. У 36-летней возлюбленной Дмитрия есть дочь примерно такого же возраста, что и Платон.

По данным СМИ, Тулупова занимается воспитанием не только своей девочки, но и сына Жанны Фриске. Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, заботится о ребенке пока Шепелев занят на съемках. Знакомые пары заявляют, что телеведущий в Тулупой видит идеальную маму для Платона.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти она родила от Шепелева сына Платона. Теперь телеведущий запрещает родным Фриске видеться с мальчиком.

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