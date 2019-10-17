"Погибли в креслах": СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100

Подвела обшивка самолета

Следственный комитет назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100.

Большинство людей погибли не от удара самолета о взлетно-посадочную полосу, а от огня и отравления продуктами горения. Токсичные вещества выделились не только от горящего топлива, но и от обшивки салона, сделанной из пластика, пишет газета "Коммерсант".

"Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее", - сообщил руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

Трагедия с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года в "Шереметьево". Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться. Сесть на полосу им удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части - погиб 41 человек.