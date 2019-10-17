ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Погибли в креслах": СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100

11:32
  • четверг
  • 17 октября 2019

Подвела обшивка самолета

Следственный комитет назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100.
Опубликованы результаты расследования катастрофы SSJ 100 в "Шереметьеве"

Большинство людей погибли не от удара самолета о взлетно-посадочную полосу, а от огня и отравления продуктами горения. Токсичные вещества выделились не только от горящего топлива, но и от обшивки салона, сделанной из пластика, пишет газета "Коммерсант".

"Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее", - сообщил руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

Трагедия с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года в "Шереметьево". Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться. Сесть на полосу им удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части - погиб 41 человек.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.