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Появились новые подробности развода Милявской с молодым мужем

11:44
  • четверг
  • 17 октября 2019

Пара затянула с документами

Столичный суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова, которые прожили вместе девять лет.
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5-tv.ru сообщает, что суд зарегистрировал заявление Иванова 2 октября. В скором времени пара официально расторгнет отношения. 

О разводе Милявской и Иванова стало известно еще летом. Сначала 55-летняя певица говорила, что они решили разойтись по обоюдному согласию, дабы не превращаться в пару, которая вечно выясняет отношения. Однако затем она призналась, что 44-летний муж "послал" ее

По слухам, Дмитрий Иванов увлекся 40-летней косметологом и бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Он изменял звезде в течение года, пишут СМИ. Недавно Иванов и Кулиева вместе посетили одно торжественное мероприятие. Комментируя их совместный снимок, Милявская заметила, что бывший возлюбленный до сих пор носит купленные ею вещи. 

Напомним, Милявская была замужем пять раз. Артистка не унывает и утверждает, что легко может найти себе нового мужчину. 

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