Обвиняемый в убийстве девушки на Урале расплакался в зале суда

Многодетный таксист попросил прощения у родителей жертвы

Обвиняемые в убийстве 27-летней екатеринбурженки из-за машины - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова – раскаялись в содеянном.

42-летний Марат Ахметвалиев даже не смог сдержать слез в зале суда и попросил прощения у родных Ксении, передает Life.ru. Мужчина работал таксистом, был примерным семьянином, воспитывал троих детей и любил жену. Что толкнуло его на преступление, неизвестно.

17 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга собрался для избрания меры пресечения для всех трех подозреваемых. Заседание сделали закрытым по ходатайству прокурора, сообщает агентство URA.RU.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль у перекупщиков в Челябинске. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины