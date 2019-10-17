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Страшный диагноз разрушил мечту Рудковской о дочери

12:30
  • четверг
  • 17 октября 2019

Продюсер перенесла серьезную операцию

44-летняя телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что после операции она больше не можем иметь детей, хотя мечтает о дочери.
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"У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка", - призналась Рудковская в интервью Tatler.  

По словам продюсера, она всегда мечтала о дочери, но откладывала решение этого вопроса на потом из-за напряженной работы. А когда телезвезда наконец решилась родить нового ребенка, подкачало здоровье. Рудковская и Плющенко три года безуспешно пытались зачать ребенка. 

Яна Рудковская задумывается о том, чтобы обратиться к услугам суррогатной матери, однако ее муж - фигурист Евгений Плющенко - выступает категорически против. Продюсеру остается надеется, что со временем супруг передумает. Не исключено, что это произойдет через несколько лет, когда их сын Александр станет взрослым. 

У себя в Instagram Рудковская сказала, что это интервью стало одним из самых откровенных в ее жизни. Она поведала о "самом главном и сокровенном". 

Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. 

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