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Скорая помощь Москвы заняла второе место в мире по эффективности

12:28
  • четверг
  • 17 октября 2019

Операторы "скорой" российской столицы быстрее всех в мире отвечают на звонки

Московская  служба скорой помощи оказалась на втором месте по эффективности среди еще 14 мегаполисов мира, уступив только Берлину. Рейтинг представлен консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

"На третьем месте Нью-Йорк, далее идут Париж и Сингапур", - сообщили в компании PwC. При этом по индексу оснащенности российская столица находится на третьем месте.

Кроме того, московская скорая помощь оказалась на второй строчке рейтинга после Лондона по количеству бригад на 100 тысяч жителей. Первое место она заняла по скорости ответа оператора, передает ТАСС.

Индекс удовлетворенности работой столичной скорой, по данным PwC, составляет 95%.

Во вторник московская скорая помощь отмечала вековой юбилей. Медиков поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

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