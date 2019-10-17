МИД выяснит, как дипломаты США перепутали Архангельск с Северодвинском

Ведомство направит Вашингтону ноту протеста

МИД России направит ноту протеста Вашингтону из-за недавнего инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда по пути в Северодвинск.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, поездка дипломатов была согласована: они должны были ехать в Архангельск, но каким-то образом оказались возле Северодвинска. Теперь обеим сторонам предстоит выяснить, это могло произойти.

Сенатор Франц Клинцевич заявил телеканалу "360", что в этом деле есть "серьезные моменты" - последнее время американские дипломаты чувствуют вседозволенность. "Российские законы и российский порядок на нашей территории будут соблюдать все, включая американцев", - подытожил член Совфеда.

Ранее СМИ сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда, который следовал из Неноксы в Северодвинск. Военно-морской атташе Уитситт Уилльям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн подозреваются в нарушении правил пребывания в России.

Предварительно, инцидент произошел ещё 14 октября. Дипломатов сняли с поезда, а после проверки документов отпустили.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.