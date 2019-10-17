Собянин открыл Центр здоровья семьи на востоке Москвы

В Центре - самое современное оборудование

На востоке Москвы открылся Центр здоровья семьи. Там возвели новое здание женской консультации. Итоги работ в четверг осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Площадь медцентра почти 4 с половиной тысяч квадратных метров. Размещены лабораторные и операционные помещения. Они оснащены передовым современным оборудованием. Врачи смогут оказывать пациенткам амбулаторную и диспансерную помощь, а также социально-психологическую поддержку. Принимать там смогут больше 500 человек за смену.

"Мы многое сделали для роддомов, оснастили современным оборудованием, выстроили вертикали женской консультации и роддома, и многофункциональной клиники. В принципе дела неплохи в этой области - в половину снизилась младенческая смертность", - приводит слова мэра АГН "Москва".