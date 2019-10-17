Погода в Москве побила рекорд 70-летней давности

В столице нетипичная для середины октября температура воздуха

Самый тёплый день. В четверг погода побила рекорд почти 70-летней давности. Воздух в столице прогрелся до плюс 15, передает "ТВ Центр".

В этот день, но в 1990-м году, было всё же прохладнее - на 4 градуса. Правда, до абсолютного рекорда температура пока не дотянула: 17 октября 1889 года на улице было почти плюс 17 с половиной.

Сейчас столица в теплом секторе циклона, и солнечные лучи вместе с южным ветром дарят москвичам возможность ещё немного погреться перед настоящей осенью. Уже к вечеру облака снова соберутся, может пойти дождь - небольшой, но холодный, октябрьский.