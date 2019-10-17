Ремчуков отметил социальную направленность бюджета Москвы

Запланировано рекордное финансирование социальной сферы

В ближайшее время Мосгордума рассмотрит проект трёхлетнего бюджета столицы. На этой неделе документ в городской парламент направил Сергей Собянин. Бюджет сформирован в условиях устойчивого роста экономики и низких темпов инфляции. Ожидается увеличение доходов городского бюджета.

Бюджет развития. Всего два года назад городская казна пополнялась на два триллиона рублей. В 2020-м этот показатель будет стремиться уже к трем триллионам. Такой динамики не было никогда. Этому способствует устойчивый рост экономики и низкие темпы инфляции.

Правильное использование средств - не менее важная задача. Бюджет-2020, как и предыдущие, будет социальным. Более 90 процентов расходной части составляет реализация важнейших городских программ. При этом 54 процента расходов - на программы, непосредственно улучшающие качество жизни. Социальная поддержка москвичей в цифрах - это более пятисот миллиардов рублей. Например, предстоит индексация пенсий - на 5,6 процента. На это в бюджете заложено почти 160 миллиардов. Различные льготы и субсидии - еще 170 миллиардов.

"Четыре с половиной миллиона москвичей пользуются мерами социальной поддержки - это почти половина населения. Это и льготы по оплате проезда в транспорте, и оплата квартир, и выплаты семьям с детьми. С этими цифрами на руках можно точно сказать - да, это социальный бюджет", - отметил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Образование, культура и спорт суммарно - более пятисот миллиардов. А вот еще одна рекордная сумма - 700 миллиардов на здравоохранение. С учетом средств обязательного медицинского страхования. Медицинская помощь должна быть доступной и высокотехнологичной. Деньги пойдут на техническое переоснащение больниц и стационаров. Москва расширяет перечень льготных лекарств. Курс на здоровый образ жизни подкрепляют различные профилактические программы, продолжится масштабная диспансеризация.

Бюджет-2020 уже одобрен столичным правительством и внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".