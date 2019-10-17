Гречка вместо лекарств: в Москве поймали лжеврача

Мужчина арестован

В Северном Тушине задержали мошенника, который обманывал пенсионеров, представляясь врачом. Своих жертв он находил по телефону, потом посещал их дома. Мужчина попал на камеру наблюдения у подъезда, когда приехал к 84-летней москвичке, передает "ТВ Центр".

Он сообщил, что по результатам анализов у пенсионерки обнаружено серьезное заболевание и ей необходимо приобрести лекарство. В обмен примерно на 400 тысяч рублей мужчина передал пенсионерке сверток, который женщина открыла на следующий день. Там оказалась гречневая крупа.

По такому же сценарию мошенник обманул 87-летнюю женщину, выманив у нее 100 тысяч рублей. Но в полиции уверены, что пострадавших намного больше. Возбуждены сразу несколько уголовных дел.