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Гречка вместо лекарств: в Москве поймали лжеврача

15:07
  • четверг
  • 17 октября 2019

Мужчина арестован

В Северном Тушине задержали мошенника, который обманывал пенсионеров, представляясь врачом. Своих жертв он находил по телефону, потом посещал их дома. Мужчина попал на камеру наблюдения у подъезда, когда приехал к 84-летней москвичке, передает "ТВ Центр".

Он сообщил, что по результатам анализов у пенсионерки обнаружено серьезное заболевание и ей необходимо приобрести лекарство. В обмен примерно на 400 тысяч рублей мужчина передал пенсионерке сверток, который женщина открыла на следующий день. Там оказалась гречневая крупа.

По такому же сценарию мошенник обманул 87-летнюю женщину, выманив у нее 100 тысяч рублей. Но в полиции уверены, что пострадавших намного больше. Возбуждены сразу несколько уголовных дел.

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