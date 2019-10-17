Мещанский район преобразился благодаря масштабной городской программе

Жители довольны изменениям

На Ильинке закончили работы по благоустройству, соседние улицы тоже преобразили. Линии электропередач убрали под землю, фасады обновили, тротуары расширили, а ещё поставили новое освещение - так что гулять там можно теперь в любое время суток. Кстати, маршрут легко продолжить до Мещанского района, он совсем рядом. Этот уголок столицы тоже изменился благодаря программе "Мой район".

Район Москвы, который многим знаком с детства. Вряд ли кто из москвичей не бывал в "Уголке дедушки Дурова" или легендарном Детском мире. Аптекарский огород - ныне старейший ботанический сад страны. Первые деревья своими руками высаживал Пётр I. Коллекция насчитывает пять с половиной тысяч видов растений, передает "ТВ Центр".

Но стоит выйти за зелёную ограду, как попадаешь в шумный деловой центр. Многочисленные банки, торговые и офисные центры. А потому важно было сделать это место одинаково удобным как для пешеходов, так и для автомобилистов. Рождественка - кстати, одна из самых коротких улиц - не исключение. Тротуары здесь стали в полтора раза шире и "оделись" в гранитную плитку. Потускневшие от времени фасады, наконец, покрыли свежей краской. Так и не скажешь, что многим из них не одна сотня лет. Отреставрировали и дворик МАРХИ. Студенты - будущие архитекторы и дизайнеры - изменения оценили.

Мещанский район, хоть и расположен в центре, тем не менее, остаётся одним из самых зелёных в округе. Во многом это заслуга самих горожан. Каким будет, например, двор в Грохольском переулке, решали совместно с жителями. Разбитые дорожки - а где-то их и вовсе не было - замостили плиткой. Оборудовали спортивную площадку и велопарковку. Высадили десятки деревьев и сотни кустов! У маленьких жильцов скоро появится свой собственный парк развлечений, правда, тоже маленький.

Парку "Фестивальный" в этом смысле повезло меньше. Жители ближайших домов долгое время просто не знали, к кому обращаться - у территории не было балансодержателя.

"Сюда нельзя было войти с детьми, потому что здесь были заросли. Сейчас парк облагородили, он сейчас красивый. Сделали для маленьких, для малышей и сделали для взрослых", - рассказала представитель инициативной группы жителей Вероника Епифанова.

Волейбол и стритбол, большой и настольный теннис, воркаут и даже конная школа. Постараются выполнить и другое пожелание москвичей - восстановить первый в СССР каток с искусственным льдом. Кстати, именно здесь первые шаги по льду делала олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Вот так просто, дорога в большой спорт порой начинается от самого подъезда, когда этот подъезд, двор или парк преображается.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".