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В Москве открылась выставка работ Йоко Оно

15:20
  • четверг
  • 17 октября 2019

Выставка будет проходить до 24 ноября

Выставка Йоко Оно открылась в Московском музее современного искусства, передает "ТВ Центр". Здесь  можно увидеть "Инструкции"- карточки, на которых напечатан текст,  предлагающий зрителю, к примеру, визуализировать небо или какое-либо  событие, что само по себе становится актом творчества. Или "Картину, чтобы забить гвоздь".

Посетителей приглашают рисовать, играть в только белые шахматы, ставить штампы на карте мира. Все работы Йоко Оно наполнены глубоким философским смыслом. Познакомиться с ними в Москве можно будет до  24 ноября.

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Выставка Йоко Оно в Москве
Выставка Йоко Оно в Москве
Выставка Йоко Оно в Москве
Выставка Йоко Оно в Москве
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