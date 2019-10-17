В Москве открылась выставка работ Йоко Оно

Выставка будет проходить до 24 ноября

Выставка Йоко Оно открылась в Московском музее современного искусства, передает "ТВ Центр". Здесь можно увидеть "Инструкции"- карточки, на которых напечатан текст, предлагающий зрителю, к примеру, визуализировать небо или какое-либо событие, что само по себе становится актом творчества. Или "Картину, чтобы забить гвоздь".

Посетителей приглашают рисовать, играть в только белые шахматы, ставить штампы на карте мира. Все работы Йоко Оно наполнены глубоким философским смыслом. Познакомиться с ними в Москве можно будет до 24 ноября.