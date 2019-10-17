ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit

Премьер Борис Джонсон прокомментировал договоренности

Британия и ЕС смогли прийти к соглашению по "Брекзиту" (Brexit). Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в своем письме к Дональду Туску рекомендовал Евросовету одобрить новый договор.

Главы европейских государств в четверг соберутся на саммит, где и примут решение. Радостью также поделился и Борис Джонсон. Премьер назвал новую сделку прекрасной, ведь, по его словам, благодаря договору для его страны будет больше свободы.

Согласится ли с ним британский парламент, станет ясно в эту субботу. Оппозиция уже заявила, что будет голосовать против документа. Лидер Лейбористов Джереми Корбин назвал договор еще более ужасным, чем была сделка Терезы Мэй.