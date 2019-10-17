ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit

14:44
  • четверг
  • 17 октября 2019

Премьер Борис Джонсон прокомментировал договоренности

Британия и ЕС смогли прийти к соглашению по "Брекзиту" (Brexit). Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в своем письме к Дональду Туску рекомендовал Евросовету одобрить новый договор.

Главы европейских государств в четверг соберутся на саммит, где и примут решение. Радостью также поделился и Борис Джонсон. Премьер назвал новую сделку  прекрасной, ведь, по его словам, благодаря договору для его страны будет больше свободы.

Согласится ли с ним британский парламент, станет ясно в эту субботу. Оппозиция уже заявила, что будет голосовать против документа. Лидер Лейбористов Джереми Корбин назвал договор еще более ужасным, чем была сделка Терезы Мэй.

Новости по теме
Парламент Великобритании
Парламент Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.