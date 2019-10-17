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Как правильно давать и брать деньги в долг

16:07
  • четверг
  • 17 октября 2019

Договоры вам в помощь

По подсчетам нотариусов, россияне не возвращают около 40% личных долгов. Зачастую злостными должниками становятся родственники или друзья, поэтому страдают не только кошельки кредиторов, но и их отношения с близкими. ТВЦ.RU узнал, как правильно брать и давать деньги в долг.
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"Стороны могут себя обезопасить с помощью договора займа. Кредитор - от ситуации, когда должник отказывается возвращать средства. А должник - от повышения процентов или сокращения сроков возврата, - рассказал работающий в Москве нотариус Игорь Соловьев. - В отличие от расписки, которая фиксирует только факт передачи денег и не является в суде бесспорным доказательством, в договоре займа подробно прописывается все: на каких условиях и на какой срок дается займ, способ и место возврата денег, будет ли должник платить проценты и т.п. Задача нотариуса в этом случае убедиться в том, что и должник, и кредитор понимают все условия договора, и что права обоих не ущемлены". 

По словам Соловьева, договор займа имеет повышенную доказательственную силу, поэтому кредиторам и должникам не нужно доказывать в суде свою правоту. Все факты уже прописаны в документе.

Интересно, что кредитор может взыскать долг без судебных разбирательств при нарушении условий договора. Для этого ему понадобится исполнительная надпись нотариуса. "После совершения исполнительной надписи кредитор может сразу обращаться к судебным приставам. Это избавляет его от потери времени и более высоких расходов на судебные разбирательства", - сказал Игорь Соловьев ТВЦ. RU. 

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