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Чего категорически нельзя делать при похмелье

13:12
  • четверг
  • 17 октября 2019

Никаких плотных завтраков

Медики раскритиковали популярные методы от похмелья, к которым часто прибегают россияне.

Так, категорически нельзя лечить похмелье новой дозой спиртного, поскольку это ведет к запою. Не стоит пить кофе с утра, если накануне были активные возлияния. Алкоголь выводит жидкость из организма, а кофе это только усугубит.

Не стоит налегать на еду, так как пища на голодный желудок плохо усвоится и вызовет тошноту, пишет газета "Известия". Специалисты также советуют не принимать препараты, которые замедляют усвоение спиртного, это может навредить печени.

Лучшими средствами от похмелья, по утверждению медиков, являются простая вода, витамин B6 (содержится в мясе птицы, рыбе и картошке), а также спортивные напитки с сахаром и электролитами.

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