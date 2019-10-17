Польша оценила мощь российской армии

Москва "готовится к войне"

Польские аналитики заявили об усилении мощи российской армии, за последние годы Москва существенно нарастила свой военный потенциал.

Такой вывод сделал Польский институт международных отношений (PISM), проанализировав отчет о российских военных учениях, проведенных в 2019 году, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на материал RT.

"Сам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных маневров говорит о продолжающемся реформировании российских Вооруженных сил", - говорится в документе.

А реформа армии, в свою очередь, указывает на то, что Россия готовится к "полномасштабному вооруженному конфликту", но без применения ядерного оружия.

Наращивание Россией неядерного потенциала в первую очередь грозит неприятностями странам НАТО и их партнерам.