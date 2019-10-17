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Мама показала трогательное фото Тимати с сыном и Решетовой

13:37
  • четверг
  • 17 октября 2019

Бабушка не перестает ликовать

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, поблагодарила друзей и поклонников сына за теплые слова и поздравления. По словам женщины, она до сих пор не может собраться с мыслями после появления на свет внука Ратмира
В чью честь Тимати назвал сына? Трагическая судьба погибшего в 19 лет Ратмира Шишкова

"Рождение ребенка настолько эмоционально заряженное событие, что я еще не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!" - написала Юнусова в Instagram, выложив черно-белое фото Тимати и Анастасии Решетовой, которая держит на руках младенца. Этот снимок она назвала "мимимишным".

- Симона! Вы потрясающей душевной теплоты человек! - написали интернет-пользователи. 

- Здоровья и счастья! Крупненький такой. 

- Пусть вся ваша семья будет счастлива!

- Дети - это лучшее на этой земле.

- Счастья ребяткам!

Симона Юнусова уже успела подержать на руках Ратмира. Накануне женщина опубликовала фото, на котором она с любовью смотрит на внука. "Привет малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе!" - написала мама Тимати. 

Напомним, наследник рэпера родился 16 октября. Его назвали Ратмиром, видимо, в честь покойного друга Тимати - музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году. 

У рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.

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