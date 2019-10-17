Восторженный Зеленский поигрался с молоточком в латвийском сейме (видео)

"Может ему совочек и в песочек"

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения латвийского парламента поиграл с молотком спикера сейма.

Украинский лидер поинтересовался у одного из депутатов, какой стороной молотка стоит бить, а после попробовал ударить сам. В глазах президента читался неописуемый восторг.

Этот забавный эпизод попал на видео, и Зеленский тут же стал объектом насмешек. Пользователи Сети предположили, что 41-летний президент еще "не наигрался и мечтает о возвращении в комедийное шоу "Квартал 95".

"Как был клоуном, клоуном и остался"

"Может ему совочек и в песочек"

"Дайте ему киянку и на стройку его в Москву"

"Ну прям как дитятко маленькое!"

Однако нашлись и те, кто ничего предосудительного в поведении Зеленского не увидели: "Проще надо быть".

"На его месте я б тоже поиграл, когда еще проиграешь молоточком в Латвии", - оправдал президента Украины kirill_arkhipov.