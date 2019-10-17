"Меня будут публично линчевать": вдова Марьянова молит о помощи

У женщины сдали нервы

Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, записала видеообращение к друзьям и коллегам покойного супруга с просьбой о помощи. По ее словам, первая гражданская жена артиста собирается усилить травлю против нее из-за споров о наследстве. Бик просит защиты и поддержки.

18 октября сын актера Даниил и его адвокаты проведут пресс-конференцию, в ходе которой расскажут о расследовании дела о смерти Марьянова. Ксения Бик предположила, что на этом мероприятии ее вместе с дочерью будут критиковать за попытку оставить за собой недвижимость актера. "Чувствую, что меня и Анфису будут публично линчевать", - сказала она на видео, опубликованном в соцсети.

По словам Бик, последние два года против нее вели целую кампанию с целью опорочить и, видимо, отобрать недвижимость актера. "Я вынуждена просить вас о помощи, SOS, друзья, потому что больше я этого не выдержку", - заявила женщина, еле сдерживая слезы.

Виктория Крылова, адвокат Даниила Марьянова, рассказала "Комсомольской правде", что на наследство актера претендуют три человека - его 90-летний отец, 22-летний сын и Ксения Бик. Они делят трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, где сейчас живет Бик, однокомнатную квартиру в Песчаном переулке и дачу под Москвой. Отец и сын Марьянова пока не вступили в наследство. По словам Крыловой, Бик пытается через суд доказать, что ее дочь Анфиса находилась на иждивении у артиста. В этом случае ребенка включат в число наследников.

"Мы все это время вели переговоры, пытались договориться. Начиная с сентября 2018-го года Ксении предлагались варианты передачи ей большей части имущества. Лишь бы только все закончилось. Старый дедушка, который уже не зарабатывает, и парень, который еще не зарабатывает (студент), предлагают вдове взять больший кусок - только чтобы она прекратила судиться и трепать нервы старику", - сообщила Виктория Крылова.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Смерть наступила от разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Это произошло в реабилитационном центре "Феникс", куда актера поместили из-за алкоголизма. На руководителя центра завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали.

Дмитрий Марьянов снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И".

Добавим, что первой гражданской женой Марьянова стала Ольга Аносова. Они расстались через два года после рождения сына Даниила. А в 2015 году актер женился на Ксении Бик. По ее словам, в 2008 году у них родилась дочь Анфиса. Сам актер шесть лет молчал о рождении ребенка.