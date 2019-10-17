Хабиб Нурмагомедов сорвал пресс-конференцию в Москве

Отдуваться пришлось двоюродному брату

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не вышел на пресс-конференцию в Москве, которую организовали после победы над американцем Дастином Порье.

Спортсмен должен был прибыть в МИА "Россия Сегодня" к 11:00. В результате мероприятие задержали на 45 минут, а сам спортсмен так и не появился в конференц-зале. В результате на вопросы отвечал его двоюродный брат Умар.

Как в последствии объяснили организаторы мероприятия, у Хабиба в 12:00 была назначена встреча в Кремле и поэтому ему пришлось пропустить встречу с журналистами.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, за свою карьеру он не потерпел ни одного поражения. 7 сентября спортсмен одержал победу в бое с американцем Дастином Порье и защитил пояс.

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