В рамках программы реновации возле канала имени Москвы появится парк

Детсад и школу построят в Покровском-Стрешневе по программе реновации

В Покровском-Стрешневе в ходе реновации возведут дома с подземными парковками, а также ряд объектов социальной инфраструктуры. Об этом в четверг сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максим Евгеньевич Гурвич.

В шаговой доступности разместятся магазины, аптеки, прачечные и другие сервисные предприятия – они откроются на первых этажах зданий. А на закрытых от машин территориях дворов разместятся площадки для игр, отдыха и занятий спортом. Внутри квартала будет организованна рекреационная зона. Кроме того, по программе реновации здесь построят торговый центр.

"Площадь проектирования в Покровском-Стрешневе совсем небольшая. При этом мы смогли разместить здесь и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры. На территории вдоль канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками", – сказал Гурвич.